De Paul la sblocca, Milik entra e risponde in spaccata: 1-1 dopo 45 minuti tra Napoli e Udinese

Il Napoli vuole tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non restare fuori dalla corsa al quinto posto dopo due pari consecutivi, l'Udinese cerca qualche altro punticino prezioso per archiviare matematica il discorso salvezza. Il primo tempo della sfida del "San Paolo", valida per il 34° turno di Serie A, non può così che risultare fin da subito divertente e combattuto, con due squadre che giocano a viso aperto senza troppa pre-tattica. Lo conferma anche il risultato, 1-1, con vantaggio di De Paul e risposta del neo-entrato Milik.

De Paul chiama - Parte meglio la squadra di mister Gattuso, che con Zielinski prima e Insigne dopo arriva al tiro con grande facilità. I bianconeri rispondono con una bella manovra sulla destra che porta al gol di testa di Nestorovski al 9', ma la posizione dell'attaccante è nettamente in fuorigioco e il signor Chiffi annulla quindi senza alcuna recriminazione. È la compagine di casa a fare la partita e a condurre il gioco con maggiore determinazione, eppure a sbloccare il risultato ci pensa Rodrigo de Paul sul fronte opposto: ottima triangolazione sulla sinistra fra Zeegelaar e Nestorovski, cross in mezzo respinto fuori da Mario Rui e puntuale inserimento dell'argentino, tutto solo sul secondo palo, per il gol dello 0-1 al 22'.

Milik risponde - Dopo un buon tentativo di Mario Rui respinto da Musso, nel Napoli si fa male Mertens, che subisce un duro colpo e deve uscire zoppicando già al 31': un handicap che si trasforma ben presto in soluzione per mister Gattuso visto che, a sorpresa e già al primo pallone giocato, a riportare in partita gli azzurri è proprio Arkadiusz Milik. Il neo-entrato è abile infatti nel segnare in spaccata su perfetto assist dalla sinistra di Fabian Ruiz dopo neanche un minuto (37 secondi) dal suo ingresso in campo. L'ultima emozione, questa, di un primo tempo che non ha visto il predominio netto di nessuna delle due formazioni, pur vedendo il Napoli sicuramente più propositivo palla al piede fin dai primi minuti.