De Paul, messaggio a Marotta: l'argentino è pronto per il grande salto

La scena, nonostante il rigore decisivo realizzato da Mauro Icardi, se l'è presa il numero 10 ospite. Giocate di classe e corsa, un punto di riferimento per i compagni. Rodrigo De Paul sta vivendo la sua miglior stagione in Italia e anche nella sfortunata sconfitta di San Siro ha dimostrato di essere il valore aggiunto dell'Udinese, un calciatore di un'altra categoria. L'argentino aveva sicuramente motivazioni particolari, di fronte a una delle squadre che sembrano interessate ad acquistarlo nelle prossime finestre di mercato.

La dirigenza nerazzurra, Marotta su tutti, avrà preso sicuramente nota della prestazione del classe 1994, autore di sei reti e tre assist nelle prime sedici giornate di campionato. Un talento che sta definitivamente sbocciando dopo gli anni di rodaggio in maglia bianconera e l'esperienza spagnola tutt'altro che esaltante. La stagione è ancora lunga, ma l'ex Racing Club e Valencia sembra essere finalmente pronto per il grande salto e per lasciare un'impronta nella storia. Intanto c'è una salvezza da conquistare con la maglia friulana: "San Siro e l'Inter hanno una storia importante, ma io sono concentrato sull'Udinese. Ci aspettano tre partite importanti, penso solo a questo. Mi sento leader di questa squadra e non posso andare altrove con la testa. Sono rimasto qui, ho rinnovato e lavoriamo tutti per raggiungere l'obiettivo. Devo pensare solo alle partite, poi a giugno vedremo". Parole e musica di El Pollo, che tranquillizzano sicuramente i tifosi dell'Udinese.