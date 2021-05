De Paul: "Mi cercano in tanti, io nel frattempo ho scritto la mia storia all'Udinese"

"Di Natale sarà per sempre il numero 10 dell'Udinese, ha scritto la storia e io volevo scrivere la mia e l'ho fatto". Rodrigo De Paul ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parole dal sapore d'addio? "Quel che dovevo dire l'ho detto al club e al procuratore ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e sono ancora il capitano di questa squadra". Poi parlando del campionato dove vorrebbe giocare in futuro: "Guardo tutti i campionati ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate ma ho in testa solo l'ultima di campionato".