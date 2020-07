De Paul-Napoli, il vicepresidente dell'Udinese: "Azzurri in pole ma costa più di 35 milioni"

vedi letture

Il vicepresidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. "Il club azzurro è da tempo uno dei nostri 'maggiori clienti', in pole per definizione. Per Rodrigo però servirà mettersi d'accordo sul prezzo: abbiamo rifiutato 35 milioni per lui in passato. Servirà per tutte alzare l'offerta: ha una cifra tecnica enorme e vale la pena acquistarlo".