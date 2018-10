De Paul non si ferma più. Record di gol in A e a Udine si sfregano le mani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un talento basta poco per decidere una partita. Anche una sola giocata. Magari anche due, se la partita in questione lo rende necessario. È il caso di Rodrigo de Paul, uomo partita del pomeriggio di Marassi. Qualsiasi cosa abbia fatto e non fatto prima del 65' e dopo il 70' non importa, perché all'interno di quei cinque minuti ha stravolto totalmente una partita, rendendola spettacolare e giustificando chi ha dato il via libera per farla giocare. Un cross stupendo prima, una magia alla Alessandro Del Piero poi. Una risposta netta a chi davanti al calo di rendimento delle ultime partite aveva iniziato a sospettare delle sue qualità. Il gol segnato oggi lo porta a battere già un record: questa è la sua stagione più prolifica da quando è in Italia: 5 reti in 10 partite. Nei due campionati di Serie A precedenti si era fermato sempre a 4, giocando 34 e 37 partite. Segna e fa segnare: oggi è arrivato il terzo assist. Non è un caso che il ct dell'Argentina Lionel Scaloni lo abbia convocato e fatto esordire. L'Italia del resto ci stava facendo un pensiero. E un plauso anche all'Udinese, che ha resistito in estate alle pressioni anche dello stesso giocatore, che premeva per trasferirsi alla Fiorentina. In Friuli, si sa, i gioielli in vetrina si vendono bene. E l'offerta arrivata non era quella giusta. Queste prestazioni danno ragione anche alla dirigenza bianconera perché oggi il suo valore è già cresciuto.