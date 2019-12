De Paul oggetto dei desideri nerazzurri. Ma l'Udinese per ora non ci sente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore l'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha ammesso il proprio gradimento tecnico nei confronti di Rodrigo Da Paul dell'Udinese. Un giocatore in grado di agire sia a centrocampo che a ridosso dell'attacco, che ha qualità nei piedi oltre che gol e assist nel proprio bagaglio tecnico. Tutte caratteristiche che piacciono non poco ad Antonio Conte, alla disperata ricerca di rinforzi per la sua Inter.

La strada non è spianata - Inter e Udinese hanno già parlato della possibilità, ma difficilmente a gennaio sarà trovata la quadra. Perché la classifica dei friulani resta traballante e perdere il proprio leader tecnico a gennaio rischierebbe di compromettere la strada verso la salvezza. E poi la valutazione: l'Inter non vorrebbe spendere più di 25 milioni, mentre l'Udinese nel caso vorrebbe incassare qualcosa in più. Magari avvicinandosi ai 35-40 milioni. Motivi per cui l'arrivo di De Paul in nerazzurro a gennaio è oggi molto complicato, seppur non impossibile.