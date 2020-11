De Paul: "Oggi dovevamo fare esattamente questo tipo di gara. Siamo tutti con Gotti"

Rodrigo De Paul commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche con il Sassuolo: “Magari in un altro momento avremmo potuto venire qua a fare un altro tipo di partita, in questo momento dovevamo fare questa partita accorta restando palla a terra. Un buon punto”.

Ennesima grande prestazione per te, che hai corso tanto anche in difesa: “Io voglio fare il meglio per me stesso e per la squadra, quando ti danno anche la fascia in campo sei responsabilizzato a fare di tutto per aiutare i compagni, è un punto che ci permette di stare più sereni”

La squadra ha dimostrato di credere nelle indicazioni del mister, oggi una grande prestazione tatticamente: “In campo vogliamo dimostrare di essere con il tecnico, a tratti con lui abbiamo fatto grande calcio, vincendo anche con squadre come la Juventus o la Roma. Oggi era importante riuscire a non far passare gli avversari, non avevamo mai tenuto la porta inviolata ed era un problema”

Parole d'amore dunque per Luca Gotti: “Quando si sta bene bisogna dirlo, tutti hanno fiducia in lui, arriva sempre presto in campo e se ne va per ultimo”