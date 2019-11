De Paul: "Penso solo all'Udinese. Ma l'interesse dell'Inter mi lusinga"

Il 10 dell'Udinese Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato dell'Inter in vista di gennaio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su suo futuro: "Dov'è la mia testa? A Udine. Sono concentrato sulla Lazio. Ho sempre dato tutto per l'Udinese e continuerò a farlo. L'Inter? Mi lusinga vedere che vengo accostato a un club come l'Inter. Cerco di non stare dietro alle voci. Ma significa che sto facendo bene. Se ho mai parlato con Conte? Mai conosciuto".