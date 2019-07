© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul è uscito allo scoperto ormai da qualche giorno, dichiarando che vuole lasciare l'Udinese per unirsi ad un progetto tecnico più ambizioso. Tuttosport di stamani in edicola, all'interno del punto di calciomercato, spiega come si siano interessate parecchie squadre, anche tra le italiane. Su tutte, la Roma.