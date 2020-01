De Paul segna, l'Udinese risale: Lecce punito a un minuto dalla fine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fondamentale successo dell'Udinese, che batte il Lecce al Via del Mare e risale in classifica, superando in un colpo solo Sassuolo e Fiorentina volando a quota 21 punti: vittoria firmata Rodrigo De Paul, che nella ripresa ha concretizzato la superiorità creata nell'ultima ora di gioco, dopo un inizio di gara molto positivo ai salentini. Continua il difficile cammino interno della squadra di Liverani, mai in grado di ottenere un successo nella corrente stagione davanti al proprio pubblico.

Inizio di gara a ritmi piuttosto blandi, con le squadre che preferiscono aspettare l'avversario piuttosto che alzare la linea di pressing: ne viene fuori un approccio di partita piuttosto brutto che Bababar prova ad accendere, senza riuscirci, con una rovesciata da centro area che termina di almeno tre metri a lato. Al 20esimo ancora Lecce, fortissimamente Lecce: ci prova ancora Babacar, con un destro da 35 metri che si stampa sulla traversa. Non è finita, Mancosu raccoglie e col sinistro calcia a girare sul secondo palo, stavolta è Musso a superarsi. Gli ospiti faticano a mettere insieme una reazione apprezzabile, così tocca alle azioni individuali: ci prova Fofana con un bell'inserimento palla al piede, ma l'uscita di Gabriel ferma tutto. L'ultima emozione della prima frazione è ancora di marca bianconera: Mandragora ci prova con la specialità della casa, il sinistro dalla grande distanza, ancora attento il portiere brasiliano.

Alla ripresa delle ostilità, Okaka porta in vantaggio l'Udinese dopo appena due minuti: l'attaccante italiano raccoglie un pallone vagante al limite dell'area piccola, gira su sé stesso e con un destro violento batte Gabriel, portando la sua squadra a condurre in casa salentina. Il VAR però evidenzia la posizione irregolare del giocatore: si resta sullo 0-0. Ma il gol "subìto" dà coraggio alla formazione bianconera, che diventa improvvisamente padrona del campo. Altro gol annullato a Okaka, stavolta senza incertezze, per una netta posizione di offside. Liverani cambia: dentro Farias e fuori Tabanelli, con Mancosu che si abbassa a centrocampo. Le occasioni continuano a essere tutte di marca bianconera e a un minuto dalla fine, ecco il gol-partita, lo firma De Paul: dopo uno scambio stretto con Mandragora, l'argentino controlla col tacco, salta due uomini con un tocco sotto e col destro insacca alle spalle di Gabriel. Giocata superlativa dell'argentino, che riscatta proprio sul finale una prova piuttosto anonima e regala tre punti fondamentali ai bianconeri.