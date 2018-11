De Paul sveglia l'Udinese: tacco di Pussetto, gol del 10. Friulani avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Dacia Arena ai piedi di Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese sblocca al 53’ il match con la Roma: 1-0 per i friulani, dopo quasi un’ora di gioco in cui i giallorossi hanno tenuto quasi sempre palla senza creare pericoli. Combinazione tutta argentina: palla in verticale e tacco di Pussetto per il numero 10, che si incunea con classe e velocità nella difesa della Roma, per poi aprire il piattone destro e battere Mirante. Udinese-Roma 1-0, la sblocca De Paul con una magia delle sue.