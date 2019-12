De Paul, un gol al mercato: tante pretendenti fondamentale per l'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul è tornato a segnare e l'Udinese ha battuto il Cagliari nell'ultima gara del 2019, portandosi a 18 punti in classifica e respirando un po' di aria migliore guardando alla zona retrocessione. Adesso, inevitabilmente, il nome dell'argentino finirà ancora di più in incessanti voci di mercato, visto che già nelle scorse settimane era tornato ad essere accostato all'Inter, con la Fiorentina sullo sfondo, specie adesso dopo l'esonero di Montella e con una finestra di gennaio che potrebbe vedere i viola ancora più protagonisti. Difficilmente però l'Udinese accetterà di mettersi al tavolo della trattativa con i vari club che busseranno alla porta per il numero 10, visto che com'è stato anche nella gara contro il Cagliari il suo apporto nelle fila bianconere è fondamentale e lo sarà sempre di più per il raggiungimento della salvezza.

Le cose potrebbero cambiare soltanto se l'Udinese dovesse cominciare il 2020 con altre vittorie, visto che a gennaio ci saranno quattro partite prima della fine del calciomercato, fissata per il 31 del mese. Prima la trasferta a Lecce, poi la gara interna col Sassuolo e infine a San Siro contro il Milan e al Tardini contro il Parma: se dovessero arrivare tanti punti e soprattutto se si dovesse presentare qualcuno dai Pozzo con un'offerta da almeno 35 milioni di euro le cose potrebbero cambiare ma per il momento l'Udinese si tiene stretto il suo gioiello, autore di un gol che è valso il prezzo del biglietto.