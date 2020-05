De Paul: "Un piacere per me essere a Udine, pensiamo alla ripartenza della Serie A"

Il talento bianconero Rodrigo De Paul, che proprio oggi ha compiuto 26 anni, ha parlato così ai microfoni di Udinese TV della ripresa degli allenamenti e anche della possibile ripartenza del campionato: "Per me questo è un compleanno particolare che vivo con felicità perché si sta superando il periodo di emergenza. L’importante è poterlo festeggiare con la mia famiglia e che stiamo tutti bene. Ora pensiamo alla ripartenza del campionato".

Com'è tornare ad allenarsi col pallone?

"Sono contento come quando a un bambino dai la palla per la prima volta. Questa è la nostra vita e non mi era mai capitato di stare due mesi senza calciare il pallone, è stato difficile. Sentire nuovamente il rumore di un tiro in porta e giocare assieme ai compagni è una bella emozione".

Come sarebbe ripartire in campionato? Con quali obiettivi lo farebbe?

"È la prima volta che si verifica una situazione simile. Dopo una sosta così lunga sarà certamente un inizio difficile, potranno esserci degli infortuni e i ritmi di gioco saranno più bassi finché non si riuscirà a tornare al top della forma, ma sicuramente daremo tutti il massimo per la squadra e per i nostri tifosi. Penseremo gara per gara, a cominciare dal primo impegnativo incontro con il Torino, e ci alleneremo come abbiamo sempre fatto".

Un augurio anche per il patron Gianpaolo Pozzo, che domani compie 79 anni.

"Purtroppo non potremo festeggiare assieme i nostri compleanni come già avvenuto gli anni scorsi, ma voglio mandargli il mio messaggio di auguri perché lo stimo tanto, così come tutta la società. Per me è un piacere essere a Udine".