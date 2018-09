De Paul vs Luis Alberto: Udinese-Lazio si gioca sulla trequarti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese contro Lazio è una sfida destinata a giocarsi a colpi di fioretto: le due squadre devono una buona parte delle proprie fortune ai fantasisti che Velazquez e Simone Inzaghi hanno messo al centro del proprio progetto tattico. Il tecnico italiano ha letteralmente consegnato le chiavi della squadra nelle mani di Luis Alberto, costruendo tatticamente la squadra intera intorno alle qualità dell'ex Deportivo La Coruna, il giocatore ideale per innescare Ciro Immobile. Un 3-5-1-1 che esalta al massimo il fantasista iberico, senza dubbio l'uomo in grado di far fare il salto di qualità ai biancocelesti nella passata stagione.

Discorso simile, ma più recente, per Rodrigo De Paul: Velazquez lo ha voluto trattenere con forza in estate, l'ex Valencia lo ha ripagato al meglio con una serie di prestazioni importanti e in particolare un contributo sotto rete importantissimo, che gli vale dopo cinque giornate la palma di vicecapocannoniere della Serie A. Proprio il rendimento in zona gol è al momento una delle grandi differenze tra i due numeri 10, pronto a sfidarsi, a distanza, per la vittoria durante la seconda gara del sesto turno di Serie A.