"Con Gasperini sono migliorato in tutto, con l’Olanda punto a Nations League ed Europeo". Parole di Marteen De Roon, centrocampista del'Atalanta che attraverso La Gazzetta dello Sport ha poi proseguito a poche ore dalla gara contro la Roma: "Obiettivo stagionale? Vorremmo lottare con Milan, Roma e Lazio, altrimenti andrebbe bene l’Europa League. Vedremo alla fine, intanto pensiamo a giocare. Senza pressione. Io lontano dall'Atalanta? Contratto fino al 2021 (con opzione per un altro anno, ndr), a Bergamo sto troppo bene. Terza figlia in arrivo, amo la città e il pubblico. Possiamo solo crescere".