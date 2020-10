De Roon: "Con il Napoli brutta sconfitta. Non solo i gol presi, ma per il gioco"

Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro il Midtjylland. "Dovevamo reagire, brutta sconfitta a Napoli, non solo per i gol presi ma anche per il gioco. Non abbiamo creato granché, solo un'occasione e il gol".