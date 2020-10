De Roon-Hateboer: l'AtalOlanda non convince AD. In Bosnia De Vrij unico italiano sufficiente

Venti minuti per Hans Hateboer, 90 per Merten De Roon: l'Atal-Olanda ieri sera ha pareggiato 0-0 in Bosnia lasciando l'amaro in bocca ai suoi tifosi. Prestazione leggermente insufficiente per il centrocampista, niente voto per il laterale. Queste, nel dettaglio, le pagelle dei due calciatori nerazzurri sulle colonne odierne dell'autorevole quotidiano olandese AD dopo la sfida di Nations League:

Marten de Roon 5 - De Roon è l'uomo che deve colmare alcune lacune in mediana. Il giocatore dell'Atalanta ha ricevuto un cartellino giallo nelle fasi finali di una partita difficile ed è stato squalificato in vista della sfida di mercoledì contro la "sua" Italia.

Hans Hateboer s.v. - Il laterale destro ha provato nel secondo tempo a fornire alla Nazionale degli spunti offensivi per trovare un gol che non è però mai arrivato. Troppo pochi, in ogni caso, i 20 minuti da lui disputati per assegnargli un voto, almeno secondo AD.

Oltre ai due atalantini, è partito dal 1' e ha giocato per di più un'ottima gara il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, padrone della retroguardia insieme a Van Dijk e di conseguenza in campo durante tutto l'incontro. Questa la sua pagella:

Stefan de Vrij 6.5 - De Vrij blocca provvidenzialmente un tiro prima dell'intervallo e si rende due volte pericoloso in area avversaria.