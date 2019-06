De Rossi al Boca Juniors, Angelici: "Porta aperta per giocatori come lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine del Congresso FIFA in corso di svolgimento a Parigi Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile approdo al club argentino di Daniele De Rossi, capitano della Roma al passo d'addio con il club capitolino. "E' difficile - spiega il numero uno degli Xeneizes a Infobae -, è una decisione che spetta a lui quella di chiudere la sua carriera al Boca. Noi abbiamo sempre una porta aperta per questo tipo di giocatori".