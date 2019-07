De Rossi al Boca: storia dell'ultimo romantico del futbol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un’altra Roma, a 11mila chilometri di distanza. L’affetto malinconico che lo abbracciato nel suo arrivederci a Roma, Daniele De Rossi lo ha ritrovato, entusiasta, a Buenos Aires, tra i tifosi del Boca Juniors letteralmente impazziti per il nuovo acquisto che vedranno della loro Bombonera. Una stella del calcio europeo, che sceglie la Doze e il gialloblù: non era mai successo, forse non succederà più. E pazienza se anche a Buenos Aires troverà le stesse difficoltà dell’Urbe nell’uscire di casa e non trovarsi accerchiato da una folla in estasi: c’è tanto di De Rossi, del suo trasporto nel di vivere il e di calcio, nel mondo in cui si appresta ad affrontare la sua nuova avventura tra gli xeneizes. C’è tanto del suo amore per il pallone e della sua spontaneità: quella che a volte lo ha fregato, ma lo ha reso calciatore e uomo ammirato da tutti. Anche dai tifosi avversari, a partire da quelli concittadini, che infatti lo hanno sempre rispettato. C’è tanto del suo essere uno degli ultimi giocatori in grado di vedere e restituire il lato romantico di uno sport che col passare del tempo è diventato sempre più business.

È una bella storia, a costo di scadere nella retorica. Quella di un ragazzo che ha sempre dichiarato di sognare la maglia del Boca e la tifoseria del Boca; che, se non alla Roma, si è sempre immaginato lì come ultimo atto della sua carriera. Che ha detto sì alla squadra più amata d’Argentina contro tutti. Chi gli era vicino gli consigliava che forse fosse arrivato il momento di smettere, di dedicarsi al suo futuro da allenatore. Il rancore per come la Roma (società) lo aveva fatto partire gli suggeriva che magari sarebbe stato bello ritrovarla da avversario in Serie A. Ma quello, siamo seri, non era proprio possibile. Il portafogli gli avrebbe indicato altri lidi: quelli ricchi della MLS, della Cina o del calcio arabo. In Argentina, De Rossi guadagnerà come un calciatore “normale”, almeno per gli standard del nostro campionato, lui che normale non lo è stato mai. Lui che nell’ultima stagione, acciacchi permettendo, è stato quasi sempre il migliore in campo della Roma quando ha potuto. Che ha scelto per il cuore, contro i conti e contro il tempo che passa. Per realizzare un piccolo sogno, togliersi uno sfizio che non a tutti è concesso, indossare quella maglietta che, ne siamo certi, a Roma si venderà più di quella della Roma quest’anno. Per certi aspetti, è una stupida canzone d’amore, ci perdonerà un tifoso laziale come Tommaso Paradiso: la canzone cantata da un calciatore che ama ancora quel pallone e decide di seguirlo dall’altra parte del mondo. È la storia, forse, dell’ultimo romantico del più bel gioco del mondo.