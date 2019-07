De Rossi ancora indeciso sul futuro: intanto si allena da solo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Regna ancora l'incertezza intorno al futuro dell'ex capitano della Roma Daniele De Rossi.. L'ormai ex giallorosso continua ad allenarsi da solo in attesa di prendere una decisione ufficiale, ossia se ritirarsi o tentare una nuova avventura. In tal caso, scrive Il Messaggero, l'offerta che sta valutando è quella della Fiorentina.