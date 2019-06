De Rossi-Boca, Burdisso: "Ho cambiato strategia, forse funzionerà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi ha salutato la Roma e il Boca Juniors resta sulle sue tracce, anche se il ds Nicolas Burdisso ha ammesso di aver cambiato atteggiamento nei riguardi del suo ex compagno di squadra. "Ho cambiato strategia, ho smesso di pressarlo e forse funzionerà. Il suo arrivo sarebbe un premio per la sua carriera e un regalo ai tifosi del Boca ma non è imperativo il suo ingaggio in quella posizione. In quel ruolo abbiamo già diversi giocatori come Nandez, Marcone, Capaldo e Campuzano che stanno facendo bene, ma ovviamente avere uno come lui al loro fianco li aiuterebbe a crescere. Dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare mi è sembrata una possibilità concreta. Conosco molto bene Daniele e so quanto sarebbe importante per questo gruppo condividere lo spogliatoio con un Campione del Mondo come lui. Non dite però che verrebbe qui solo per vedere la Bombonera, che è qualcosa di simbolico. Sarebbe una mancanza di rispetto. Verrebbe qui per giocare, se volesse solamente vedere la Bombonera, basterebbe venire qui una domenica con sua moglie e poi tornare in Italia", ha detto Burdsso a TyC Sports.