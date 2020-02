De Rossi: "Con Totti rapporto vero: liti e abbracci. Un incubo il suo addio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi e Francesco Totti: entrambi lontani da Roma oggi. Di entrambi negli ultimi anni si è scritto di tutto. Nel corso dell'intervista rilasciata a GQ, l'ormai ex capitan Futuro ha parlato del Pupone: "Abbiamo giocato vent'anni assieme, ci siamo abbracciati dopo i gol, ci siamo frequentati fuori dal campo, abbiamo avuto anche delle sonore litigate, è capitato di non parlarci per un mese, pure l'anno scorso, ma poi è sempre finita a risate. Vita vera, non recitata".

Il suo addio?

"È un periodo che ricordo come un incubo. Mi sentivo come il bambino che assiste ai litigi tra mamma e papà. Di Totti le ho detto, con Spalletti ho condiviso tanto, ci siamo pure scannati ma conservo grande stima per lui. Mi infastidiva l'assurdità della situazione: la squadra vinceva eppure Spalletti veniva fischiato, dall'altro lato qualcuno si azzardava a dire che Totti non volesse il bene della Roma".