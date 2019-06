De Rossi, dubbi tra Argentina e USA: ieri incontro fortuito con Pallotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la sfida tra il Boca Juniors e il Los Angeles FC per assicurarsi le prestazioni di Daniele De Rossi, ormai ex capitano della Roma pronto a giocare un anno in Argentina o negli Stati Uniti. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri sera De Rossi era a Londra in vacanza con la figlia, nello stesso ristorante dove mangiavano i dirigenti della Roma, l’uno all’insaputa degli altri. Incredibile casualità, secondo le ricostruzioni di tutti.

Dubbi sulla destinazione. L'ex centrocampista è tentato dalla soluzione Boca ma anche da quella californiana. Per ora non c’è alcuna firma, esattamente come non c’è una decisione definitiva. Il Boca Juniors e il Los Angeles FC in attesa di capire e sapere cosa vuole fare De Rossi.