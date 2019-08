Una seconda vita. L'edizione odierna de Il Messaggero mette a confronto le due scelte importanti compiute da Daniele De Rossi e Mario Balotelli: il primo ha deciso di coronare il suo sogno e vestire la maglia del Boca, trovando subito il gol alla prima partita ufficiale e mandando in delirio i tifosi; il secondo, invece, rifiuta i tanti soldi offerti dal Flamengo per tornare in Italia, nella sua Brescia.