De Rossi e Hamsik, la serata dei record e dei sorrisi a metà

Doveva essere una serata speciale per entrambi, ma alla fine nessuno dei due può ritenersi pienamente soddisfatto. Marek Hamsik e Daniele De Rossi hanno tagliato due straordinari traguardi con le maglie di Napoli e Roma: lo slovacco ha raggiunto Giuseppe Bruscolotti al primo posto della classifica di presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Cinquecentoundici volte in azzurro, un altro record storico abbattuto da un giocatore che sembrava in procinto di cambiare aria in estate, attirato dalle offerte faraoniche provenienti dalla Cina. Invece, Marekiaro è rimasto e ha accettato la sfida lanciatagli da Carlo Ancelotti, modificando la propria posizione in campo e diventando il cervello della squadra partenopea. I risultati, dopo un inizio molto difficile, sono incoraggianti: Hamsik sta prendendo sempre maggiore confidenza con il nuovo ruolo ed è pronto a raggiungere vette mai esplorate prima. Stasera, però, non è riuscito a incidere, ad essere determinante. Sostituito da Zielinski nella ripresa, ha assistito dalla panchina al forcing finale che ha portato al pareggio di Mertens.

Anche il capitano giallorosso non è riuscito a terminare il match del San Paolo, a causa di un problema muscolare che lo ha messo fuori gioco nei minuti conclusivi della prima frazione. De Rossi era stato determinante per tutto il primo tempo: insieme a Nzonzi era riuscito a formare un impenetrabile schermo protettivo davanti alla difesa e ad arginare nel migliore dei modi la furia agonistica dei padroni di casa. L'infortunio, però, lo ha costretto ad abbandonare la contesa proprio nel giorno in cui festeggiava le 450 partite in Serie A con la maglia giallorossa. Di Francesco, nel post-partita, ne ha riconosciuto l'importanza per gli equilibri di una squadra giovane; la speranza è di non doverci rinunciare a lungo.