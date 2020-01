© foto di Alessio Del Lungo

Terminata la sua esperienza in Argentina con la maglia del Boca Juniors, Daniele De Rossi è tornato a Roma, stavolta in veste di tifoso. E proprio in questo nuovo ruolo, si è voluto togliere la soddisfazione di vivere il suo primo Derby di Roma in Curva Sud e non in campo, come aveva abituato i supporter giallorossi. La moglie, Sarah Felberbaum, ha voluto testimoniare il travestimento con cui De Rossi si è reso irriconoscibile per andare in curva: "Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)", ha scritto su Instagram, allegando anche il video della trasformazione fisica del marito.