De Rossi e la confessione ad un amico: "Accuse gravi, dovrei far nomi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'interno del pezzo di commento sul caso Daniele De Rossi del Corriere dello Sport, a firma del direttore Ivan Zazzaroni, troviamo alcune parole che l'oramai ex capitano della Roma avrebbe detto ad un amico: "Sono accuse gravissime ma penso che il dubbio venga soltanto agli sprovveduti. Dovrei fare nomi e cognomi ma non serve, non sono il tipo", la sintesi del pensiero di DDR.

Lo stesso De Rossi, si conferma nel pezzo, adirà comunque le vie legali nelle prossime ore.