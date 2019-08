De Rossi, esordio (quasi) da sogno: subito gol. Ma il Boca è eliminato

Meglio di così, Daniele De Rossi non poteva proprio iniziare. Al Boca Juniors, invece, poteva sperare in qualcosa di più. Questa notte, l'ex capitano della Roma ha infatti esordito alla Bombonera, nei sedicesimi di Coppa d'Argentina contro l'Almagro, con la maglia degli xeneizes. Pronti via, subito gol: al 28' DDR trova la rete colpendo di testa su calcio d'angolo. Esordio da sogno, con annesso un altro marchio di fabbrica: l'ammonizione, rimediata appena otto minuti dopo. Peccato che poi vada male: il gol di Juan Manuel Martinez porta la gara sull'1-1 e di conseguenza ai rigori. Senza De Rossi, uscito dopo 77 minuti positivi, il Boca perde con gli erori decisivi di Mac Allister, Hurtado e Salvio.