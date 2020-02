© foto di Alessio Del Lungo

Daniele De Rossi collaboratore tecnico di Roberto Mancini alla guida della Nazionale? Nell'intervista rilasciata a GQ, "In tutta onestà, dal mio ritorno non ho parlato con nessuno, abbiamo rimandato quest'intervista fino all'ultimo giorno utile proprio per questo (l'intervista è stata realizzata circa due settimane prima dell'uscita di GQ, ndr). Oggi non lo so. Certo, il rapporto con Mancini è eccellente. Il City? Fu difficile dirgli no, e mi resta la curiosità di sapere come sarebbe andata. Ma non potevo rinunciare all'adrenalina di vestire la maglia della Roma".