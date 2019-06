© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, Daniele De Rossi ha finalmente deciso il proprio futuro dopo poco più di un mese dal suo addio alla Roma. Il centrocampista non andrà al Boca Juniors o a Los Angeles, ma ha deciso di restare in Italia. Giovedì il giocatore tornerà dalle vacanze e assieme al suo agente valuterà e incontrerà i due-tre club italiani che si sono mossi per lui in maniera più concreta. De Rossi non ne farà un discorso economico, bensì di progetto tecnico e di ambiente. Nei prossimi giorni, dunque, si saprà quale sarà la prossima squadra del calciatore Campione del Mondo.