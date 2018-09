De Rossi: "La fascia da Totti un sogno ma anche una responsabilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista dal palco in occasione della festa per i 42 anni di Francesco Totti, il capitano della Roma Daniele De Rossi ha raccontato l'emozione di ereditare la fascia dal Pupone: "Quando sono entrato in Prima Squadra, 18 anni fa, c’erano tanti giocatori importanti ma Francesco lo vedevo in maniera diversa per quello che aveva già dimostrato con la Roma. Ereditare da lui la fascia è stato un sogno ma anche una responsabilità importante.

Sull'eredità.

"Ad ogni partita senti i tifosi che cantano 'Un capitano' e ti giri. Poi ti ricordi che non dicono a te".