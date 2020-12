De Rossi: "Nessuno come Totti, è il miglior calciatore con cui abbia giocato"

La FIFA tramite il proprio sito, ha intervistato Daniele De Rossi che ha parlato della sua carriera ma anche dei recenti "Best FIFA Football Awards":

Chi vincerà il titolo di miglior giocatore maschile dell'anno?

"Messi è sempre il miglior giocatore, ma se si guarda all'anno passato, se lo merita Lewandowski. Ha vinto la Champions League, ha segnato un numero enorme di gol ed è stato il migliore se si guarda anche a come ha giocato".

E il miglior allenatore?

"Non è facile, perché i candidati hanno ottenuto tutti grandi risultati. Di solito la persona che ha vinto più titoli riceve anche il premio, quindi Flick del Bayern Monaco è il favorito. Se lo è guadagnato sul campo. Qualsiasi allenatore che arriva in un club sei mesi prima della fine della stagione, deve fare i conti con una pandemia che cambia tutto e nonostante questo vince tutto, si merita il premio".

Chi è il miglior giocatore con cui le ha giocato in carriera?

"Ho giocato con calciatori eccezionali, grandi campioni, ma Francesco Totti è stato il più grande di tutti. Aveva qualcosa che gli altri non avevano. Poteva trovare i suoi compagni di squadra ovunque sul campo, anche se erano lontani. Non ho mai visto nessun altro fare quello che ha fatto lui sul terreno di gioco".

Qual è stata la miglior partita della sua carriera?

"Potrebbe non essere la risposta più originale, ma il 9 luglio del 2006 è stata ovviamente la partita più bella della mia carriera perché è stato quando abbiamo vinto il Mondiale. non c'è niente di meglio che diventare campioni del mondo".

Qual è il miglior gol che ha segnato in carriera?

"Non ho segnato molto a dire il vero, ma il migliore è stato contro il Giappone alle Olimpiadi del 2004 in Grecia. E' stata una bella bicicletta di sinistro, insolito per me, ed è stato assolutamente meraviglioso".