De Rossi: "Non ho scelto io di lasciare la Roma, da quel momento non ho sentito più nessuno"

L'ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando sul suo addio ai giallorossi: "Non ho scelto io di lasciare la Roma e non ho scelto io di lasciare il calcio. Sono stati due momenti difficili. Ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere, la prima volta non ho deciso io per me. La mia famiglia, nel secondo caso, ha tratto gran beneficio dalla mia scelta di tornare. Dirigenti della Roma non ne ho sentiti, ho incontrato De Sanctis una volta. L'altro giorno mi ha scritto un dirigente, ma non ho sentito nessuno per eventuali ruoli. Non ho ricevuto chiamate, figuriamoci se lo faccio io".