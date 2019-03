© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pareggio della Roma a Porto. Daniele De Rossi è freddissimo dal dischetto e batte Casillas al 37', in quello che è stato uno splendido faccia a faccia tra due veterani e campioni del Mondo. Il rigore era stato conquistato da Perotti, steso ingenuamente in area di rigore da Eder Militao. In questo momento Roma ai quarti, un gol porterebbe la squadra di Conceiçao ai supplementari.