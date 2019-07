De Rossi: "Passione Boca come a Roma. Tutti dovrebbero giocare qui"

Il nuovo centrocampista del Boca Juniors Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così dell'unicità del calcio argentino: "Io non sono al Boca per portare qua i miei ex compagni, ma cedo che ogni giocatore dovrebbe vivere quello che sto vivendo io. Se ti piace giocare a calcio devi affrontare un'esperienza come questa. Il tifo degli Xeneizes è simile a quello della Roma".

