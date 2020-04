De Rossi, possibile ritorno a Roma con la nuova proprietà. Ma l'ex capitano ha altre 3 alternative

Con l'eventuale cambio di proprietà in casa Roma, per Daniele De Rossi potrebbero schiudersi nuovamente le porte del club del suo cuore. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, prima di andare via ha rifiutato la panchina di una squadra giovanile e un ruolo dirigenziale, ma con l'avvento di Friedkin tutto può tornare in ballo. Le alternative per l'ex capitano giallorosso sarebbero quella di un incarico in Nazionale accanto a Mancini, oppure un inizio dalla pronvicia per imparare il mestiere dell'allenatore, oppure una esperienza all'estero visto che già conosce inglese e spagnolo.