© foto di Federico Gaetano

Daniele De Rossi si allena ma lascia aperta l'ipotesi ritiro. Lo scrive il Corriere dello Sport, che conferma le tante offerte ricevute dall'ex capitano della Roma. Il Los Angeles FC è ancora intenzionato a ingaggiare l'ex nazionale italiano, ma la decisione non è ancora arrivata. In Italia restano possibili le soluzioni legate a Fiorentina e Bologna, De Rossi non ha però scelto se proseguire o meno la sua esperienza da calciatore. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, il classe '83 prenderà probabilmente la decisione definitiva.