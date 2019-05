De Rossi saluta la Roma: tre coppe vinte in 18 stagioni

© foto di Federico Gaetano

L'esordio il 30 ottobre 2001, in Champions League contro l'Anderlecht. L'addio, tra meno di due settimane, sempre all'Olimpico contro il Parma. Dopo una vita calcistica, Daniele De Rossi ha deciso di dire addio alla Roma. Diciotto stagioni con la casacca giallorossa, 615 partite ufficiali in attesa delle ultime due. Prima di dirsi addio.

Ha vinto tre Coppe - In questi 18 anni, Daniele De Rossi con la casacca della Roma ha vinto tre coppe. Nelle stagioni 2006/07 e 2007/08 ha trionfato in Coppa Italia, nel mezzo la vittoria della Supercoppa Italiana, arrivata il 19 agosto 2007 proprio grazie a un suo gol dal dischetto a 12 minuti dalla fine del match contro l'Inter. In Serie A, il miglior risultato raggiunto è stato il secondo posto. In Champions, le semifinali raggiunte nella passata stagione con Di Francesco in panchina.