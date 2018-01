De Rossi: "Se non fossi giocatore seguirei la Roma in trasferta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di una breve intervista rilasciata al profilo Youtube di 'Ginnika': "Il calcio è diventato uno spettacolo tipo l'NBA? Io faccio fatica ad entrarci dentro, forse sono legato ad un'altra generazione. Comunque tra poco smetterò di giocare. Il pallone in tv lo guardo poco, vedo giusto le partite che possono interessare alla Roma per gufarle. Io un punto di riferimento? Sento una piccola responsabilità, su come devi proporti al mondo esterno, noi fuori Trigoria dobbiamo dare l’esempio perché ci sono sempre tanti ragazzini che ci aspettano e li influenziamo, dico loro di imitare Nainggolan per quello che fa in campo. Io ho una passione per il calcio e per la Roma, se non fossi diventato calciatore, avrei fatto dieci ore di macchina per la Roma in trasferta".