© foto di Federico Gaetano

Daniele De Rossi ha detto basta: addio al Boca Juniors e al calcio giocato: "Mi mancava la famiglia, ora voglio allenare", sono le dichiarazioni che campeggiano nel titolo a riguardo su Gazzetta.it. Il sito della rosea parla di quello che sarà il suo domani, come ha fatto stasera lui in una conferenza stampa. "Non ho problemi fisici né con questo club, ma sentivo il bisogno di tornare in Italia. Lì continuerò a lavorare nel calcio"