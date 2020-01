© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi si ritira dal calcio giocato e fioccano chiaramente le reazioni da parte dei colleghi e dagli ex compagni. Tra questi anche Claudio Marchisio che affida a Twitter il suo saluto a DDR. "Solo applausi per un grande campione e una fantastica persona!! In bocca al lupo per tutto Daniele, Legend".