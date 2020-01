De Rossi si ritira, la conferenza stampa integrale

"Non ci sono problemi, non ci sono problemi con la mia famiglia. Sento la necessità di prendere la mia strada, di ricongiungermi con la mia famiglia. Ho 36 anni, non 25. Non ho problemi con la nuova dirigenza, ho lavorato con loro solo da 2-3 giorni. La decisione è definitiva. La nuova leadership mi ha mostrato affetto e ha cercato di trattenermi, ma la decisione è definitiva. Il club mi ha anche detto di prendermi ulteriore tempo, ma non ne ho bisogno: devo tornare a casa mia. Saluto un club che mi è entrato nel cuore. Lascio il calcio e la scelta l'avevo già presa ad ottobre".

Parole e pensieri di Daniele De Rossi, che in conferenza stampa ha annunciato ufficialmente l'addio al Boca Juniors e, soprattutto al calcio giocato . Queste le sue dichiarazioni integrali rilasciate in conferenza stampa: "Non voglio entrare troppo nei dettagli personali, mia figlia maggiore ha bisogno di me e voglio avvicinarmi a Roma. Non mi piace vendere fumo, ma farò parte del Boca per sempre. Le persone che ho trovato hanno trasformato questa avventura in qualcosa di magico. Mi hanno accolto come se fossi un fratello e li ringrazio per questa opportunità. Quando sono tornato a Buenos Aires avevo già preso la decisione, ma mi sembrava rispettoso comunicare questa scelta in prima persona. Il mister è sempre stato professionale ed educato nei confronti dei calciatori, mi ha rispettato molto, e questo è un aspetto che nel calcio conta: è stato un grande uomo, dall’inizio alla fine, non ci ha mai lasciato soli neppure quando siamo stati sconfitte. Ci siamo abbracciati e salutati con grande affetto. Del Boca ricorderò per sempre l’abbraccio di oggi con i compagni, e i tifosi che dopo aver perso contro il River continuavano a cantare il nostro inno con le lacrime agli occhi, un senso di appartenenza fuori dal comune”.

L’ex Roma ha poi proseguito: “Nessuno mi ha chiesto di venire qui per ora, ma in Europa il calcio argentino sia pericoloso, disordinato, ma non è così, l’ho visto stando qui. Vorrei che arrivasse un’immagine diversa dell’Argentina, io qui ci lascio un pezzo di cuore, stare qui è stata per me un’esperienza molto importante, e sono molto triste oggi, speravo durasse di più. Mi costa tanto lasciare il calcio, in questo ultimo mese mia moglie si svegliava la notte e mi trovava a fissare il soffitto, faticavo a capire che sarebbe arrivato questo momento, ma è la vita: mi ha dato tanto il calcio, ho giocato contro i più grandi campionati nei più grandi club. Soffrirò un po’ vedendo gli altri giocare, ma è la vita del calciatore”.

Il suo futuro sarà però sempre nel calcio: "Mi fa piacere che i miei compagni e la gente abbiano avuto una buona impressione di me, io qua sono stato bene e rimarrò per loro il fratello che avranno in Italia. Il mio cammino è stato fatto, ora mi piacerebbe studiare altro, imparare altre cose del calcio, ho molto da apprendere: non mi allontanerò dal calcio, che è la mia vita, farò l’allenatore o il dirigente".