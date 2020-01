Daniele De Rossi lascia il calcio giocato: questa la decisione comunicata oggi dall’ex Roma, ufficialmente. Nel corso della conferenza stampa, non solo il giocatore, ma anche il presidente del Boca Junior Jorge Amor Ameal: “Grazie a tutti per essere qui. Non abbiamo avuto nessun problema con lui, oggi diciamo solo quello che sta succedendo, ma ripeto che problemi non ce ne sono, di nessun tipo. Ho conosciuto una grande persona, sincera e leale: ho compreso la sua scelta, lo vogliamo nominare ambasciatore in Italia per avere con lui una relazione permanente. Ci lascia un grande ricordo, e spero che la sua figura possa servire ad altri calciatori italiani ed europei per sposare la nostra causa. Gli lasciamo questa targa in ricordo”,