© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon è l'ultimo reduce dal Mondiale 2006. A quarantuno primavere, resiste solo Gigi, guantoni e sogni d'Europa come ultima ambizione e chimera da raggiungere. L'addio di Daniele De Rossi, però, ha portato soltanto a uno il numero dei giocatori Campioni del Mondo in Germania, a Berlino, ancora in attività. La scorsa estate si era ritirato Andrea Barzagli, ora parte dello staff di Maurizio Sarri. Gli altri sono già tutti out da tempo, chi allenatore, chi dirigente, chi spettatore, chi opinionista. Resta solo Buffon. Forse solo per questa stagione, magari per un'altra ancora.