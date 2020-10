De Rossi su Mancini: "Scivolato su una buccia di banana. Io dalla parte opposta dei negazionisti"

Daniele De Rossi, ex centrocampista di Roma e Nazionale, ha parlato anche della vignetta pubblicata dal ct Roberto Mancini che ha suscitato molte polemiche nella giornata di ieri: "Mancini è scivolato su una buccia di banana, ma si è scusato tempestivamente. Lo conosco personalmente ed è una persona da seguire per i suoi concetti, il suo stile. Ho letto di richieste di dimissioni, un polverone mediatico forse eccessivo, ma normale quando si è allenatori della Nazionale. Poi c’è il fronte del negazionismo che spinge parecchio in questo periodo. - continua De Rossi a Propaganda Live su La7 - Sono dalla parte opposta ai negazionisti. Non ho studiato, non sono un medico né un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni e ha a cuore la salute di tutti noi. Il problema è che i virologi hanno detto tante cose anche contrarie fra di loro, c’è chi fa parte di un fronte più conservatore chi è più negazionista e questo porta al clima di incertezza che stiamo vivendo”.