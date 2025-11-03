De Rossi torna dove aveva lasciato
a
Altre notizie Serie A
TMWSpalletti vuole rilanciare Koopmeiners, la conferma del suo ex tecnico: "Lo voleva già al Napoli"
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile