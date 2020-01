Daniele De Rossi ha messo quest'oggi la parola fine sulla sua avventura al Boca Juniors e anche al calcio giocato. L'ex capitano della Roma ha lasciato nelle scorse ore il centro sportivo della squadra argentina facendo sapere che non tornerà. "Ha problemi personali in Italia", hanno spiegato a Olè fonti vicine al calciatore. In basso l'apertura del portale online del noto media argentino.

Nelle prossime ore, il presidente del Boca Juniors terrà una conferenza stampa per certificare l'addio di De Rossi.