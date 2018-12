Fonte: juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, al termine della sfida vinta per 2-1 contro la Samp: "Abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo posti dopo la partita di Bergamo, ovvero chiudere bene l'anno. Gli sforzi fatti fin da inizio stagione per ora sono stati ripagati alla grande. La Sampdoria é una squadra ben preparata tatticamente brava a giocare tra le linee e noi abbiamo avuto qualche difficoltà quando abbiamo iniziato ad allungarci. Quando ci siamo compattati maggiormente però, anche grazie a un po' di fortuna, siamo riusciti a portare a casa il risultato. In avanti con i giocatori che abbiamo possiamo segnare in qualsiasi momento quindi per noi è molto importante la fase difensiva: più ci muoviamo compatti, più arrivano i risultati e avere la difesa meno battuta è un altro traguardo raggiunto, da ripetere nel girone di ritorno", riporta il sito ufficiale dei bianconeri.