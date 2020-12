De Siervo: "Playoff fattibili in questa Serie A, ma non si può ridurre il numero di partite"

vedi letture

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando della possibile introduzione dei play off in Serie A: "Se ne è parlato tanto, sarà l'assemblea a esprimersi in caso di proposte, ma per mantenere gli investimenti dobbiamo fornire un contenuto che dura un certo numero di mesi con un certo numero di partite. I play off sono la formula con cui si concludono le grandi competizioni brevi, mentre sui campionati non sono così diffusi. Nulla vieta che trovando un equilibrio nei calendari, perché i ragazzi non sono dei robot, si possa affrontare la discussione, ma dire play off non può voler dire ridurre il numero delle partite, perché significherebbe intrattenere per meno prime serate i nostri abbonati, e con meno partite è difficile avere più soldi. La serie A è attenta al dibattito istituzionale ma tutto passa dalla vendita di 380 partite in 9 mesi, e l'obiettivo è fornire contenuti per 12 mesi l'anno. Il CdA di Lega ha individuato nel presidente dei medici sportivi Casasco la persona giusta per fornire regole ancora più stringenti sul protocollo: le abbiamo proposte ai nostri club che si sono detti favorevoli a quasi tutte le richieste, tranne che quella delle bolle in luoghi unici che non è possibile dal punto di vista organizzativo. Stiamo lavorando per l'individuazione di un laboratorio unico per i tamponi ma non è semplice perché serve una struttura che sia in grado di fare questo servizio rispettando i canoni che ci sono imposti. La Lega Serie A negli ultimi dieci anni ha messo a fuoco l'urgenza di dover correre e crescere per tornare ai fasti di un tempo: in passato si è perso del tempo ma ormai gli obiettivi sono chiari e siamo all'interno di un percorso che vedrà protagonista la serie A di uno sviluppo anche a livello internazionale"