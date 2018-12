De Siervo: "Presto per dire se faremo un canale della Lega"

Il neo amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della possibilità di fare un canale della Lega: "È presto per dirlo, di sicuro la Lega deve costruire un’identità di prodotto forte. C’è tempo, in un anno e mezzo dobbiamo arrivare a concepire dei contenuti da fornire al numero maggiore possibile di persone. Già in questo ciclo abbiamo provato ad allargare il bacino di appassionati: quando usciranno i numeri di Dazn sarete tutti colpiti. Le mie priorità? Una lotta senza quartiere alla pirateria e la protezione delle risorse che arrivano dal mondo delle scommesse. E, in prospettiva, la crescita del prodotto della Serie A, che passa anche e soprattutto da un processo di internazionalizzazione. La pirateria ha numeri giganteschi ma è accettata come un vezzo dal nostro Paese. Il calcio deve prendere una posizione durissima e anche la politica deve fare la sua parte perché in Italia c’è stata finora una tolleranza troppo alta. Bisogna guardare alle pratiche migliori, quelle francesi e inglesi, in cui chi viola la legge deve poter essere perseguito".